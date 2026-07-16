Amikor megszólalnak a katedrálisok

A Nyugat-római Birodalom bukása után az orgona egy időre háttérbe szorult, majd a középkorban új szerepet kapott, és fokozatosan a keresztény liturgia egyik legfontosabb hangszerévé vált.

A fejlődés évszázadai

A VIII–IX. századtól kezdve egyre nagyobb orgonák épültek Európa kolostoraiban és székesegyházaiban. Kezdetben a billentyűk olyan nagyok voltak, hogy az orgonisták gyakran ököllel vagy könyökkel ütötték le őket. A hangszer azonban folyamatosan fejlődött. A középkori orgonák megszólaltatása nem volt egyszerű. A levegőt nagy méretű, kézzel működtetett fújtatók szolgáltatták, amelyeket rendszerint egy vagy több segítő kezelt. Az orgonista a billentyűk lenyomásával nyitotta meg a szélládában lévő szelepeket, így megszólaltak a sípok.

A gótika idején megjelentek a többmanuálos orgonák, vagyis az egymás fölött elhelyezett billentyűsorok. A sípok száma rohamosan nőtt, kialakultak a különböző regiszterek, amelyek lehetővé tették a hangszínek gazdag variálását. A reneszánsz az orgona kifinomultságát hozta el. Az orgonaépítők ekkor már tudatosan alakították ki a hangzás karakterét.

A barokk korszak jelentette az orgona első aranykorát. Ekkor épültek a mechanikus orgonaépítés máig csodált mesterművei. Az orgona ekkor vált a polifonikus (egyszerre több önálló dallam előadására képes) zeneszerzés legfontosabb hangszerévé, amelynek koronázatlan királya Johann Sebastian Bach volt, aki egyebek mellett Lipcsében a Tamás-templom kántoraként tevékenykedett, és korának egyik legjelentősebb orgonaművészeként tartották számon.