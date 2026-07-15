Borítókép: Hőlégballonok ünneplik a török állam győzelmét Kappadókiában (Fotó: Anadolu/BEHCET ALKAN)
Török ünnep a puccs évfordulóján
Országszerte ünnepséggel emlékeztek meg Törökországban a tíz évvel ezelőtti elvetélt puccskísérletről. Recep Tayyip Erdogan szerint az az este a török demokrácia nagy győzelme volt, amikor a nép megvédte akaratát, a demokráciát és a függetlenséget. A puccs tervezésével megvádolt FETÖ máig tagadja érintettségét.
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