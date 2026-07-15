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Franciaország törékeny önállósága

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Rég nem látott mértékű katonai felvonulással ünnepelte a forradalmat Franciaország. A parádé célja a francia katonai ütőerő megmutatása volt, ám látható, hogy az amerikai hegemónia egyelőre megtörhetetlen Európában.

Sitkei Levente
2026. 07. 15. 18:10
Francia páncélozott járművek a Diadalív előterében. Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
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Megbízhatatlan szövetség

Az amerikaiak és a franciák között soha nem volt különösebben erős az összhang, mégis kényszerűségből nagyon erős szövetségesekké váltak. A francia vezérkari főnök, Fabien Mandon májusban tett említést arról, hogy az amerikaiak megbízhatatlansága befolyásolja Franciaország érdekeit és biztonságát. „Meglepő, hogy amerikai szövetségeseink, akik továbbra is azok maradnak, egyre kevésbé megbízhatók, és arról se számolnak be, hogy katonai akciót fognak végrehajtani” – jelentette ki Mandon, utalva az Irán elleni háborúra. Azt is sérelmezte, hogy amerikai kérésre korábban beavatkoztak Afganisztánban, végrehajtva a NATO 5. cikkelyének rendelkezéseit, ám Washington utólag úgy távozott a hadszíntérről, hogy erről nem értesítette szövetségeseit.

Borítókép: Francia páncélozott járművek a Diadalív előterében (Fotó: AFP/LUDOVIC MARIN)

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