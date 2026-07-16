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Több száz önkormányzati lakás áll üresen Józsefvárosban

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Több száz önkormányzati lakás áll kihasználatlanul Józsefvárosban, miközben Budapesten évek óta súlyos lakhatási válságról beszélnek. Lapunk közérdekű adatigénylésére a VIII. kerületi önkormányzat elárulta: a csaknem négyezer lakásából 860 jelenleg üres, vagyis az állomány több mint ötöde nem szolgálja a lakhatást.

Gábor Márton
2026. 07. 16. 6:40
Fotó: Tumbász Hédi Forrás: MW Bulvár
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A közérdekű adatigénylés ugyanakkor arra is rávilágít, hogy miközben az önkormányzat jelentős energiát fordít a hátralékkezelésre és a szociális segítségnyújtásra, 860 önkormányzati lakás továbbra is üresen áll. Ez a szám önmagában is jól érzékelteti, hogy Józsefváros jelentős, jelenleg kihasználatlan lakásvagyonnal rendelkezik.

Borítókép: Pikó András, Józsefváros polgármestere (Fotó: Tumbász Hédi)

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