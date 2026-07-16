Több száz önkormányzati lakás áll üresen Józsefvárosban

A közérdekű adatigénylés ugyanakkor arra is rávilágít, hogy miközben az önkormányzat jelentős energiát fordít a hátralékkezelésre és a szociális segítségnyújtásra, 860 önkormányzati lakás továbbra is üresen áll. Ez a szám önmagában is jól érzékelteti, hogy Józsefváros jelentős, jelenleg kihasználatlan lakásvagyonnal rendelkezik.