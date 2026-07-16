A közérdekű adatigénylés ugyanakkor arra is rávilágít, hogy miközben az önkormányzat jelentős energiát fordít a hátralékkezelésre és a szociális segítségnyújtásra, 860 önkormányzati lakás továbbra is üresen áll. Ez a szám önmagában is jól érzékelteti, hogy Józsefváros jelentős, jelenleg kihasználatlan lakásvagyonnal rendelkezik.
Több száz önkormányzati lakás áll üresen Józsefvárosban
Több száz önkormányzati lakás áll kihasználatlanul Józsefvárosban, miközben Budapesten évek óta súlyos lakhatási válságról beszélnek. Lapunk közérdekű adatigénylésére a VIII. kerületi önkormányzat elárulta: a csaknem négyezer lakásából 860 jelenleg üres, vagyis az állomány több mint ötöde nem szolgálja a lakhatást.
Borítókép: Pikó András, Józsefváros polgármestere (Fotó: Tumbász Hédi)
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