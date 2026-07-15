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Kidőlt fa a Gellért-hegyen: a lakosokra mutogat a FŐKERT

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A hétvégén egy újabb nagyméretű fa dőlt ki a Gellért-hegyen, ezúttal egy játszótér közelében az útra zuhant. Bár személyi sérülés szerencsére nem történt, a történtek ismét ráirányították a figyelmet a fővárosi faállomány állapotára. A FŐKERT illetékese azonban a karbantartás és a szükséges beavatkozások helyett elsősorban a parkhasználókat figyelmeztette, azt hangsúlyozva, hogy a fákra szerelt TRX-kötelek, a függőágyak vagy akár a csoportképek is károsíthatják az idős fákat.

Gábor Márton
2026. 07. 15. 8:57
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Gazdátlanság jelei mindenhol

Tavaly, a tavasz beköszöntével úgy döntöttünk, hogy megnézzük a főváros legnagyobb, és legfontosabb parkjait, amelyek a Budapestiek és az ide látogatók elsőszámú célpontjai. Az első állomásunk akkor a Gellért-hegy volt, amely évszázadok óta fontos kulturális, történelmi és természeti értéket képvisel, azonban ma már inkább az elhanyagoltság és a közöny jelképévé vált. A karbantartás hiánya, a rendezetlenség, a szemetelés és a vandalizmus mára a Gellért-hegy mindennapjainak részévé váltak – és ez nem csupán esztétikai, hanem turisztikai és köztisztasági szempontból is komoly problémát jelent.

A hegyre vezető lépcsők és sétányok burkolata sok helyen elrepedt, töredezett és balesetveszélyes. A korlátok rozsdásodnak vagy hiányoznak, a padok többsége elhasználódott, sok közülük törött vagy összefirkált, miközben a körülöttük lévő zöldfelületeket elburjánzott, eldobált hulladék és cigarettacsikkek borítják. A gondozatlanság látványa szinte minden irányból megközelítve szembetűnő – legyen szó a Hegyalja út felől érkező autósokról, a Szent Gellért tértől gyalogosan felfelé induló turistákról vagy épp a Tabán felől kiránduló családokról.

A graffitik sokasága különösen szemet szúró és zavaró. A falakon, kőlépcsőkön, kilátópontokon, sőt még a műemléki táblákon is különféle firkák és falfirkák borítják be a felületeket. A látogatók által használt információs táblák egy része olvashatatlan vagy hiányos, másik részükön hevenyészett matricák és festékfoltok takarják el a tájékoztatást. 

Kijelenthető, hogy a város egyik legszebb panorámáját kínáló pontja már tavaly is leginkább egy lepusztult, gazdátlan közpark képét mutatja.

A közvilágítás a néhány főbb útvonalon sem működik megfelelően, ami a főváros esti panorámáját megtekinteni kívánók számára nemcsak kellemetlen, hanem közbiztonsági szempontból is aggályos.

20250416 budapest parkok allapota havran zoltan magyar nemzet
Fotó: Havran Zoltán
20250416 budapest parkok allapota havran zoltan magyar nemzet
Fotó: Havran Zoltán

Mindezek mellett sajnálatos módon a hegy állapota nemcsak a külföldi turisták, hanem a budapestiek körében is csalódottságot és kiábrándultságot kelt. A Gellért-hegy továbbra is egy olyan helyszín, amelyet a budapestiek tömegével látogatnak a jó idő beköszöntével, ugyanakkor a terület fénye erősen megkopott, egyre inkább kikerülhetetlenné válnak a problémák. 

 

Van kivétel is

A terület leromlott állapotát az országos főépítész is megemlítette egy, a lapunknak adott interjúban. Lánszki Regő kiemelte, a felújítást követően kiemelt figyelmet kell fordítani a Citadella környezetében és a teljes Gellért-hegyen tapasztalható méltatlan állapotokra. A főépítész szerint ugyanis jelenleg a Gellért-hegyen többek között komoly közlekedési, zöldfelület-kezelési problémák vannak, emellett pedig számos szolgáltatás is hiányzik a területről.

A zöldfelületek rendezetlenek és siralmas állapotban vannak. Fel kell hívni a közvélemény és a döntéshozók figyelmét arra, hogy a Citadella felújítását követően sürgősen cselekedni kell, és teljesen meg kell újítani a Gellért-hegyet

– zárta a beszélgetést Lánszki Regő.

A Gellért-hegyen tapasztalható áldatlan állapotokról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. Egy helyi civil szervezet ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy a Gellért-hegyi utak, erdei sétányok, korlátok katasztrofális állapotban vannak, az elmúlt negyven-ötven évben senki sem tett érdemi lépéseket a felújításuk érdekében.

Borítókép: Kidőlt fa a Gellért-hegyen (Forrás: Facebook/Cserna Hajnalka)

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