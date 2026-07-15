Kidőlt fa a Gellért-hegyen: a lakosokra mutogat a FŐKERT

Gazdátlanság jelei mindenhol

Tavaly, a tavasz beköszöntével úgy döntöttünk, hogy megnézzük a főváros legnagyobb, és legfontosabb parkjait, amelyek a Budapestiek és az ide látogatók elsőszámú célpontjai. Az első állomásunk akkor a Gellért-hegy volt, amely évszázadok óta fontos kulturális, történelmi és természeti értéket képvisel, azonban ma már inkább az elhanyagoltság és a közöny jelképévé vált. A karbantartás hiánya, a rendezetlenség, a szemetelés és a vandalizmus mára a Gellért-hegy mindennapjainak részévé váltak – és ez nem csupán esztétikai, hanem turisztikai és köztisztasági szempontból is komoly problémát jelent.

A hegyre vezető lépcsők és sétányok burkolata sok helyen elrepedt, töredezett és balesetveszélyes. A korlátok rozsdásodnak vagy hiányoznak, a padok többsége elhasználódott, sok közülük törött vagy összefirkált, miközben a körülöttük lévő zöldfelületeket elburjánzott, eldobált hulladék és cigarettacsikkek borítják. A gondozatlanság látványa szinte minden irányból megközelítve szembetűnő – legyen szó a Hegyalja út felől érkező autósokról, a Szent Gellért tértől gyalogosan felfelé induló turistákról vagy épp a Tabán felől kiránduló családokról.

A graffitik sokasága különösen szemet szúró és zavaró. A falakon, kőlépcsőkön, kilátópontokon, sőt még a műemléki táblákon is különféle firkák és falfirkák borítják be a felületeket. A látogatók által használt információs táblák egy része olvashatatlan vagy hiányos, másik részükön hevenyészett matricák és festékfoltok takarják el a tájékoztatást.

Kijelenthető, hogy a város egyik legszebb panorámáját kínáló pontja már tavaly is leginkább egy lepusztult, gazdátlan közpark képét mutatja.

A közvilágítás a néhány főbb útvonalon sem működik megfelelően, ami a főváros esti panorámáját megtekinteni kívánók számára nemcsak kellemetlen, hanem közbiztonsági szempontból is aggályos.