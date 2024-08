Megszólalt az országos főépítész a Szabadság-szoborról: „Kár, hogy annak idején nem bontották el!”

Az elmúlt hetekben parázs vita alakult ki arról, hogy a Nemzeti Hauszmann program keretében kereszt kerül a főváros egyik jelképének számító Szabadság-szobor talapzatára. Az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzet megkereste Lánszki Regő országos főépítészt, aki elmondta, az ügy és a Nemzeti Hauszmann program fejlesztései kívül esnek a hatásköréből, ugyanakkor urbanistaként határozott véleménye van az átalakításról.

A Szabadság-szobrot a szovjet hadsereg építtette magyar költségen, saját magának. Éppen ezért a szoborcsoport a megszállás jelképévé vált, akárcsak korábban a Citadella. Ezért nem véletlen, hogy 1956-ban nemcsak a szovjet katona szobrát, hanem a nőalakot is megpróbálták elbontani. Így a személyes véleményem az, nagyon kár, hogy a rendszerváltoztatás idején nem született már rögtön egy átfogó koncepció a Citadelláról és a környékéről

– emelte ki Lánszki Regő, majd hozzátette, véleménye szerint sajnálatos, hogy a rendszerváltás idején nem került elbontásra maga a szobor is. Azonban most a teljes Citadella felújításával, és átfogó átalakításával lehetőség nyílik a főépítész szerint arra, hogy a Szabadság-szobor is átlényegüljön.

Ha már nem került elbontásra a szobor, igenis van létjogosultsága a talapzatán egy kereszt elhelyezésének, ugyanis ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a Szabadság-szobor valóban a szabadság, akár a Magyarország történelmében különösen fontos vallásszabadság szimbóluma legyen, és ne egy sztálinista emléket lássunk benne. A felújítás alkalmat ad arra, hogy a Citadella és a szoborcsoport egész szimbolikájának új értelmet adjunk

– emelte ki Lánszki Regő, majd hozzátette, a felújítást követően kiemelt figyelmet kell fordítani a Citadella környezetében és a teljes Gellért-hegyen tapasztalható méltatlan állapotokra. A főépítész szerint ugyanis jelenleg a Gellért-hegyen többek között komoly közlekedési, zöldfelület-kezelési problémák vannak, emellett pedig számos szolgáltatás is hiányzik a területről.

A zöldfelületek rendezetlenek és siralmas állapotban vannak. Fel kell hívni a közvélemény és a döntéshozók figyelmét arra, hogy a Citadella felújítását követően sürgősen cselekedni kell, és teljesen meg kell újítani a Gellért-hegyet

– zárta a beszélgetést Lánszki Regő.

A Gellért-hegyen tapasztalható áldatlan állapotokról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. Egy helyi civil szervezet ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy a Gellért-hegyi utak, erdei sétányok, korlátok katasztrofális állapotban vannak, az elmúlt negyven-ötven évben senki sem tett érdemi lépéseket a felújításuk érdekében.