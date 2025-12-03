Zalaegerszegi dílert kapcsoltak le a DELTA nyomozói

Újabb dílert vett őrizetbe a rendőrség Zalaegerszegen, miután a DELTA Program keretében végzett felderítés során bizonyítékok egész sora gyűlt össze ellene. A férfi évek óta különféle kábítószerekkel kereskedett, amelyeket postai úton kapott megbízójától – írta a Police.hu.

A díler most egy darabig biztosan rács mögött lesz

(Forrás: Police.hu)

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói egy összehangolt rajtaütés során fogták el azt a 44 éves zalaegerszegi dílert, aki a gyanú szerint hosszabb időn át kokaint, hasist, kannabiszt, speedet és ecstasyt értékesített. A rendőrség tájékoztatása szerint a DELTA Program részeként végzett adatgyűjtés során világossá vált, hogy a férfi rendszeresen jutott kábítószerhez, amelyet egy helyi kapcsolata küldött számára postai csomagokban. A drogot gondosan kiporciózva, szűkebb ismeretségi körében továbbadta.

A díler nagyot bukott a rajtaütés során

A Közterületi Támogató Alosztály közreműködésével november 28-án éjszaka csaptak le a nyomozók. A férfit bérelt lakásában fogták el, majd a hozzá tartozó garázs átvizsgálása következett. A kutatás során jelentős mennyiségű kábítószer került elő:

24,31 gramm növényi törmelék,

2,37 gramm ketamin,

több ecstasy tabletta,

valamint a terjesztéshez szükséges eszközök és csomagolóanyagok is.

A rendőrség szerint a lefoglalt mennyiség és az eszközök együttesen alátámasztják a terjesztésre vonatkozó gyanút.

A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A bíróság a kérést elfogadta, a díler jelenleg is letartóztatásban van.

A DELTA fellépett a kábítószer terjedése ellen, hiszen főleg a vidéki településeken élő fiatalok vannak a legnagyobb veszélyben.

(Nyitókép: Police.hu)