Eutanázia-engedély a franciáknál
Hosszas vitát követően Emmanuel Macron ígéretének megfelelően elfogadta a francia Nemzetgyűlés a „kegyes halál" engedélyezését. Az államfő által javasolt "francia modellt" a képviselők többsége támogatta, így a jövőben korlátok között, de elfogadott lesz az eutanázia.
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