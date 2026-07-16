Albánia flamingó-forradalma

Ismerős képviselő

Az Európai Parlament tényfeltáró bizottságot küldött a balkáni országba, amely jelezte, nem támogatja a terveket. „Ha Rama valóban komolyan gondolja az EU-csatlakozást, akkor vissza kellene mondania a projektet, és jelezni a Trump-klánnak, sajnálom, de számomra az EU az első! - mondta a tényfeltáró misszió vezetője, a holland Tineke Strik. Ő Magyarországon is járt hasonló tényfeltáró misszión az Orbán-kormány idején. A projekt ellenzői szerint az épületek egy olyan helyen valósulnának meg, amely különleges ökoszisztémával, veszélyeztetett állatfajokkal rendelkezik, feltehetően az Európai Parlament is ezért nem javasolja az építkezést.

Borítókép: Albán és amerikai zászlókkal felvonuló tüntetők Tiranában (Fotó: NurPhoto/VLASOV SULAJ)