David Fraytól a violoncello da spalláig – zenei különlegességekkel vár Veszprém
Tizenkettedik alkalommal rendezik meg augusztus 3. és 9. között Veszprémben az Auer Fesztivált, amely évről évre a klasszikus zenei élet legkiválóbb hazai és nemzetközi előadóit hozza el a királynék városába. A veszprémi születésű világhírű hegedűművész és pedagógus, Auer Lipót emléke előtt tisztelgő rendezvénysorozat idén is rangos koncertprogrammal, különleges műfaji találkozásokkal és gazdag kísérőprogramokkal várja a közönséget.
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