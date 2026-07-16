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Egyetlen ajánlat maradt: a Tiszához dörgölőző cég szervezheti az augusztus 20-i ünnepséget

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Csaknem négymilliárd forintos állami megbízás előtt áll egy olyan cég, amelynek többségi tulajdonosa nyíltan ünnepelte a Tisza Párt választási győzelmét, és májusban Magyar Péter Kossuth téri rendezvényének szervezésében aktív szerepet vállalt. A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzésben egyedüli ajánlattevőként maradt versenyben a Hardrock Kft., miközben a vállalkozás fő profilja nem a tűzijátékok lebonyolítása, hanem fényfestések és látványtechnikai projektek megvalósítása.

Gábor Márton
2026. 07. 16. 11:19
Fotó: Csudai Sándor
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Kevesebb pénzből, kisebb program

A mostani, közel négymilliárd forintos vállalási ár valóban jóval alacsonyabb a korábbi szerződés értékénél, ugyanakkor a kormány szerint ennek oka az, hogy az idei ünnepséget csökkentett műszaki tartalommal rendezik meg.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a költségcsökkentés nem érinti sem az ünnepség méltóságát, sem a résztvevők biztonságát, ugyanakkor az már most látható, hogy az augusztus 20-i rendezvény lebonyolítása körül politikai és közbeszerzési szempontból is komoly viták bontakoztak ki. Az pedig különösen figyelemre méltó, hogy az első nagy állami rendezvényszervezési megbízás egyik legnagyobb esélyese egy olyan vállalkozás lett, amelynek tulajdonosa nyíltan a Tisza Párt sikerének drukkolt, és végül valódi verseny nélkül maradt egyedüli ajánlattevő a több milliárd forintos közbeszerzésben.

Az ügy kapcsán kérdéseket intéztünk Besnyő Dániel vállalkozásához. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, tekintik-e valódi versenynek azt az eljárást, amelyben végül kizárólag a Hardrock Kft. nyújtott be ajánlatot, volt-e bármilyen egyeztetésük a kormányzat bármely képviselőjével az ajánlattételt megelőzően, illetve, hogy a véleményük szerint a Radnai Márkkal, illetve a Tisza Párttal ápolt kapcsolatuk mennyiben befolyásolta a tender eredményét?

Emellett pedig egy közérdekű adatigénylést is benyújtottunk a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséghez, a tender részleteinek megismerése érdekében.

Borítókép: Szent István nap tűzijáték (Fotó: Csudai Sándor)

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