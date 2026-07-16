Egyetlen ajánlat maradt: a Tiszához dörgölőző cég szervezheti az augusztus 20-i ünnepséget

Kevesebb pénzből, kisebb program

A mostani, közel négymilliárd forintos vállalási ár valóban jóval alacsonyabb a korábbi szerződés értékénél, ugyanakkor a kormány szerint ennek oka az, hogy az idei ünnepséget csökkentett műszaki tartalommal rendezik meg.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a költségcsökkentés nem érinti sem az ünnepség méltóságát, sem a résztvevők biztonságát, ugyanakkor az már most látható, hogy az augusztus 20-i rendezvény lebonyolítása körül politikai és közbeszerzési szempontból is komoly viták bontakoztak ki. Az pedig különösen figyelemre méltó, hogy az első nagy állami rendezvényszervezési megbízás egyik legnagyobb esélyese egy olyan vállalkozás lett, amelynek tulajdonosa nyíltan a Tisza Párt sikerének drukkolt, és végül valódi verseny nélkül maradt egyedüli ajánlattevő a több milliárd forintos közbeszerzésben.

Az ügy kapcsán kérdéseket intéztünk Besnyő Dániel vállalkozásához. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, tekintik-e valódi versenynek azt az eljárást, amelyben végül kizárólag a Hardrock Kft. nyújtott be ajánlatot, volt-e bármilyen egyeztetésük a kormányzat bármely képviselőjével az ajánlattételt megelőzően, illetve, hogy a véleményük szerint a Radnai Márkkal, illetve a Tisza Párttal ápolt kapcsolatuk mennyiben befolyásolta a tender eredményét?

Emellett pedig egy közérdekű adatigénylést is benyújtottunk a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséghez, a tender részleteinek megismerése érdekében.