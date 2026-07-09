Bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást az eltűnt MiG–29-es alkatrészek ügyében
Lezárta a rendőrség a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MiG–29-es alkatrészek ügyében indított nyomozást, miután arra a megállapításra jutott, hogy nem történt bűncselekmény. A döntés ugyanakkor továbbra is nyitva hagy több kérdést az esettel kapcsolatban, miközben a Honvédelmi Minisztérium belső vizsgálatának eredményéről továbbra sem adtak tájékoztatást.
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