kiss jánosegyházországgyűlési képviselő

Tiszta ötvenes évek – a papok elleni koncepciós eljárásokat idézi a tiszás képviselő Btk.-val való fenyegetőzése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint közjogi értelemben túllép a hatáskörén Kiss János tiszás országgyűlési képviselő, amikor előírná, hogy mi hangozhat el egy misén. A kormánypárti politikus azért intézett kirohanást a pétervásárai templomban szentmisét tartó atyával szemben, mert állítólag kritikát fogalmazott meg a Tiszáról.

Máté Patrik
2026. 08. 27. 5:19
Fotó: Németh András Péter/Szabadföld
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Majd megjegyezte, hogy a strasbourgi gyakorlat ugyanezt a belső autonómiát a közösségi vallásszabadság magjához sorolja. Az alkotmányjogász emlékeztetett arra, hogy Magyarországon már volt Állami Egyházügyi Hivatal, békepap-rendszer és papok elleni koncepciós eljárás.

A »tiltsák el az atyát« mondat az állami egyházfelügyelet felidézése, amely a rendszerváltoztatás utáni Magyarországon megengedhetetlen

– tette hozzá.

A szakértő szerint a képviselőnek számolnia kellett azzal, hogy uszító kommenthadjárat indul az érintett pap és egyúttal a katolikus egyház ellen is. 

Ilyenkor minden tisztességes embernek kötelessége felszólalni amellett, – felekezeti hovatartozástól függetlenül – hogy a világi hatalomnak nincs szakrális felsőbbsége a hit dolgaiban. A korrekció helye az ordinárius, nem a frakció. A papot a püspöke igazítja, a képviselőt a választó, a bűncselekményt a bíróság ítéli meg. Aki ezt összekeveri, az nem a templomot védi a politikától, hanem a politikát emeli a templom fölé

– vélekedett ifj. Lomnici.

Van, akinek tetszik az ötlet

A kommentelők egy részének tetszését azonnal elnyerte az ötlet. Volt, aki egyenesen törvényjavaslat beterjesztésére kérte a képviselőt, amelyben megtiltják a papoknak a hasonló szónoklatok megtartását. Ez a kommentelő magának az egyháznak is előírná, hogy mit tegyen ilyen esetekben.

 

A józanabb gondolkodású kommentelők egyébként nem értik, hogy ha valaki nem hívő, miért megy szentmisére. Volt, aki felhívta a figyelmet, hogy ha az egyház nem szólhat bele az állam dolgába, akkor az állam se szóljon bele az egyházéba. Más azt írta, hogy a kommentelő javaslata az ötvenes években már létezett, akkor ráadásul börtönbe is zárták a papokat.

A képviselő posztjával kapcsolatban küldtünk kérdéseket a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnak, amelyhez az egyházügyek tartoznak, azonban nem kaptunk választ.

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a volt munkahelyén

Megírtuk azt is is, tart a rendőrségi nyomozás a Tisza-tavi Ökocentrum korábbi beruházásai miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. Az eljárás egy belső átvilágítást követő feljelentés nyomán indult, és sajtóinformációk szerint a kifogásolt ügyletek Kiss János tiszás politikus ügyvezetői időszakában valósulhattak meg. A politikus 2011 és 2024 között vezette az Ökocentrumot.

A nyomozás ismeretlen tettes ellen zajlik, gyanúsítottja nincsen az ügynek.

Az eljárás az Ökocentrum jelenlegi fenntartói és vezetése feljelentése nyomán indult, miután egy belső átvilágítás során több, korábbi beruházás körülményei is kérdéseket vetettek fel. A nyomozás három beruházást érint: a volt Fávor panzió tetőszerkezetének cseréjét, egy támfal megépítését, valamint az Ökocentrum kilátóteraszának újraburkolását.

Az Állami Egyházügyi Hivatalt 1951-ben hozták létre, a rendszerváltáskor, 1989-ben szűnt meg. A Minisztertanács felügyelete alá tartozott, teljes mértékben együttműködött az állambiztonsági szervekkel. 1990-ben már törvény mondta ki, hogy az állam az egyházak irányítására, felügyeletére szervet nem hozhat létre.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Németh András Péter)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekboross péter

A szülői házból hozta

Pilhál György avatarja

Isten éltesse Boross Pétert!

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu