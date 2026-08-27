Tiszta ötvenes évek – a papok elleni koncepciós eljárásokat idézi a tiszás képviselő Btk.-val való fenyegetőzése

Majd megjegyezte, hogy a strasbourgi gyakorlat ugyanezt a belső autonómiát a közösségi vallásszabadság magjához sorolja. Az alkotmányjogász emlékeztetett arra, hogy Magyarországon már volt Állami Egyházügyi Hivatal, békepap-rendszer és papok elleni koncepciós eljárás.

A »tiltsák el az atyát« mondat az állami egyházfelügyelet felidézése, amely a rendszerváltoztatás utáni Magyarországon megengedhetetlen

– tette hozzá.

A szakértő szerint a képviselőnek számolnia kellett azzal, hogy uszító kommenthadjárat indul az érintett pap és egyúttal a katolikus egyház ellen is.

Ilyenkor minden tisztességes embernek kötelessége felszólalni amellett, – felekezeti hovatartozástól függetlenül – hogy a világi hatalomnak nincs szakrális felsőbbsége a hit dolgaiban. A korrekció helye az ordinárius, nem a frakció. A papot a püspöke igazítja, a képviselőt a választó, a bűncselekményt a bíróság ítéli meg. Aki ezt összekeveri, az nem a templomot védi a politikától, hanem a politikát emeli a templom fölé

– vélekedett ifj. Lomnici.

Van, akinek tetszik az ötlet

A kommentelők egy részének tetszését azonnal elnyerte az ötlet. Volt, aki egyenesen törvényjavaslat beterjesztésére kérte a képviselőt, amelyben megtiltják a papoknak a hasonló szónoklatok megtartását. Ez a kommentelő magának az egyháznak is előírná, hogy mit tegyen ilyen esetekben.

A józanabb gondolkodású kommentelők egyébként nem értik, hogy ha valaki nem hívő, miért megy szentmisére. Volt, aki felhívta a figyelmet, hogy ha az egyház nem szólhat bele az állam dolgába, akkor az állam se szóljon bele az egyházéba. Más azt írta, hogy a kommentelő javaslata az ötvenes években már létezett, akkor ráadásul börtönbe is zárták a papokat.

A képviselő posztjával kapcsolatban küldtünk kérdéseket a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnak, amelyhez az egyházügyek tartoznak, azonban nem kaptunk választ.

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a volt munkahelyén

Megírtuk azt is is, tart a rendőrségi nyomozás a Tisza-tavi Ökocentrum korábbi beruházásai miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. Az eljárás egy belső átvilágítást követő feljelentés nyomán indult, és sajtóinformációk szerint a kifogásolt ügyletek Kiss János tiszás politikus ügyvezetői időszakában valósulhattak meg. A politikus 2011 és 2024 között vezette az Ökocentrumot.