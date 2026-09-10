A rácsok mögött ülő Őrsi Gergelyt mégsem engedik gipszkartonépítő-képzésre menni
Noha a parkfenntartási botrány miatt letartóztatásban lévő Őrsi Gergely II. kerületi polgármester korábban nagy örömmel számolt be arról, hogy könnyűszerkezet- és gipszkartonépítő-képzést fog tanulni a rácsok mögött, a legújabb fejlemény, hogy a büntetés-végrehajtás, ezt mégsem engedélyezi neki.
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