Kemény kritikákat kapott Leslie Mandoki a politikai „coming outja” után

Schmidt Mária felidézte, hogy amikor a zenész először látogatott el a Terror Háza Múzeumba, a munkatársakkal együtt megdöbbentek a fellépésén, amelyben Mandoki többek között Orbán Viktorral, George Bushsal, Mihail Gorbacsovval, Helmut Kohllal és Angela Merkellel való kapcsolatát hangsúlyozta.

Schmidt szerint a zenész minden találkozásuk alkalmával a „nyomulás és a nagyotmondás” keverékével nyűgözte le, és szerinte még az általa ismert hízelkedőket is felülmúlta. Schmidt úgy fogalmazott, hogy Mandoki most „coming outolt”, vagyis nyíltan szembefordult Orbán Viktorral és a NER politikájával, miközben korábban 16 éven keresztül állítása szerint meggyőződésből és szívből képviselte ugyanezt az oldalt.

A történteket azért is tartja figyelemre méltónak, mert szerinte Mandoki a politikai fordulatért cserébe támogatásokra számíthat, és azt sugallta, hogy a művészetre, szabadságszeretetre és demokratikus értékekre való hivatkozás mögött valójában anyagi érdekek állnak.

A bejegyzés végén Schmidt azt írta, hogy szerinte Mandoki számára elsősorban a pénz és a még több pénz fontos, ezért szerinte érdemes lesz figyelni, kap-e támogatást, kitől és mennyit. Arra is kitért, hogy Mandoki jelenleg jó kapcsolatot ápol Markus Söder bajor miniszterelnökkel, de úgy véli, ha Németországban olyan politikai változás következik be, amely Södert elsodorja, a zenész őt is gyorsan megtagadná.

Borítókép: Leslie Mandoki zenész (Fotó: Red Rock Studios)