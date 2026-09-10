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Kemény kritikákat kapott Leslie Mandoki a politikai „coming outja” után

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Megdöbbenést, értetlenséget és felháborodást váltott ki Leslie Mandoki, aki egy huszárvágással igyekezne átzsilipelni a Tisza-kormányhoz. A Fidesz köreivel évtizedes távlatban jó kapcsolatot ápoló zenész már tagadja, hogy valaha orbánista lett volna, most pedig Magyar Péter rajongójának állítja be magát. Mindezt nem hagyta szó nélkül Bayer Zsolt, lapunk publicistája és Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója sem.

Máté Patrik
2026. 09. 10. 10:45
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Schmidt Mária felidézte, hogy amikor a zenész először látogatott el a Terror Háza Múzeumba, a munkatársakkal együtt megdöbbentek a fellépésén, amelyben Mandoki többek között Orbán Viktorral, George Bushsal, Mihail Gorbacsovval, Helmut Kohllal és Angela Merkellel való kapcsolatát hangsúlyozta.

Schmidt szerint a zenész minden találkozásuk alkalmával a „nyomulás és a nagyotmondás” keverékével nyűgözte le, és szerinte még az általa ismert hízelkedőket is felülmúlta. Schmidt úgy fogalmazott, hogy Mandoki most „coming outolt”, vagyis nyíltan szembefordult Orbán Viktorral és a NER politikájával, miközben korábban 16 éven keresztül állítása szerint meggyőződésből és szívből képviselte ugyanezt az oldalt. 

A történteket azért is tartja figyelemre méltónak, mert szerinte Mandoki a politikai fordulatért cserébe támogatásokra számíthat, és azt sugallta, hogy a művészetre, szabadságszeretetre és demokratikus értékekre való hivatkozás mögött valójában anyagi érdekek állnak.

A bejegyzés végén Schmidt azt írta, hogy szerinte Mandoki számára elsősorban a pénz és a még több pénz fontos, ezért szerinte érdemes lesz figyelni, kap-e támogatást, kitől és mennyit. Arra is kitért, hogy Mandoki jelenleg jó kapcsolatot ápol Markus Söder bajor miniszterelnökkel, de úgy véli, ha Németországban olyan politikai változás következik be, amely Södert elsodorja, a zenész őt is gyorsan megtagadná.

Borítókép: Leslie Mandoki zenész (Fotó: Red Rock Studios)

 

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