Feljelentést tesz Kapitány István a Waberer’s MFB-finanszírozása miatt

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Ismeretlen tettes ellen tesz büntetőfeljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Waberer’s korábbi, több tízmilliárd forintos MFB-finanszírozásai miatt – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárca szerint a Magyar Fejlesztési Bank korábbi működésének átvilágítása során olyan körülmények merültek fel, amelyek alapján felvetődhet a hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja.

Gábor Márton
2026. 09. 07. 13:21
Kapitány István gazdasági és energetiki miniszter Fotó: Havran Zoltán
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A mostani vizsgálat célja annak feltárása, hogy az állami pénzügyi intézmények korábbi döntései során történt-e olyan jogsértés, amely büntetőjogi felelősséget alapozhat meg. A hatóságoknak kell megállapítaniuk azt is, hogy pontosan mekkora vagyoni hátrány keletkezett, és amennyiben történt bűncselekmény, kit terhelhet a felelősség.

A minisztérium átadja a dokumentumokat

Kapitány István hangsúlyozta: a büntetőjogi felelősségről nem a minisztérium dönt. A tárca a rendelkezésére álló dokumentumokat átadja a hatóságoknak, és a büntetőeljárás során teljes körűen együttműködik. A miniszter szerint az állami vagyon védelme miatt nem maradhatnak következmények nélkül azok a döntések, amelyeknél felmerül az állam megkárosításának gyanúja.

Az állami vagyon nem magánvagyon

– fogalmazott Kapitány István, hozzátéve, hogy a közpénz nem kiváltságok és politikailag kiváltságosok finanszírozására szolgál.

Borítókép: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter (Fotó: Havran Zoltán)

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