Feljelentést tesz Kapitány István a Waberer’s MFB-finanszírozása miatt

A mostani vizsgálat célja annak feltárása, hogy az állami pénzügyi intézmények korábbi döntései során történt-e olyan jogsértés, amely büntetőjogi felelősséget alapozhat meg. A hatóságoknak kell megállapítaniuk azt is, hogy pontosan mekkora vagyoni hátrány keletkezett, és amennyiben történt bűncselekmény, kit terhelhet a felelősség.

A minisztérium átadja a dokumentumokat

Kapitány István hangsúlyozta: a büntetőjogi felelősségről nem a minisztérium dönt. A tárca a rendelkezésére álló dokumentumokat átadja a hatóságoknak, és a büntetőeljárás során teljes körűen együttműködik. A miniszter szerint az állami vagyon védelme miatt nem maradhatnak következmények nélkül azok a döntések, amelyeknél felmerül az állam megkárosításának gyanúja.

Az állami vagyon nem magánvagyon

– fogalmazott Kapitány István, hozzátéve, hogy a közpénz nem kiváltságok és politikailag kiváltságosok finanszírozására szolgál.