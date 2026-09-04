Sztrájkolhatnak a fogorvosok, ha a kormány nem teljesíti a követeléseiket

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Elfogyott az alapellátásban dolgozó fogorvosok türelme a Tiszával szemben, a választási ígéretek után immár cselekvést várnak a kormánytól. Ellenkező esetben a munkabeszüntetés lehetőségét sem zárják ki.

Magyar Nemzet
2026. 09. 04. 14:59
Fotó: Polyák Attila
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A fogorvosok szerint ezért indokolt megkérdezni az OKFŐ-től: 

miért vált szükségessé a közel egyéves hosszabbítás? Hol tartanak jelenleg az eszközbeszerzések? Mely eljárások zárultak már le, melyek vannak folyamatban, és melyeket kell még elindítani? Mikor jutnak el ténylegesen az új műszerek a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi rendelőkbe?

A közlemény szerint a fiatal orvosgeneráció számára természetes a korszerű diagnosztika, a digitális technológia, a modern képalkotás és a magas színvonalú műszerpark használata. Ha ezzel szemben egy alapellátási praxisban hiányos vagy elavult eszközpark várja őket, az nemcsak a betegellátást korlátozza, hanem magának a pályának a vonzerejét is csökkentheti.

 

Választási ígéretből kormányzati felelősség

A petíció kitér arra is, hogy az Egészségügyi Minisztérium és a fogászati szakma között már megkezdődött az egyeztetés. Dúl Zoltán beszámolója szerint augusztus 13-án a minisztérium vezetői és a fogászati szakma képviselői tárgyalóasztalhoz ültek, és döntés született egy önálló fogászati munkacsoport létrehozásáról. Emellett Dúl tudatta, hogy a tárca többletforrás bevonásával támogatja a fogászati alapellátást.

A konkrét összegről és az ütemezésről azonban egyelőre nincs döntés. A politikai szándékot már kimondták, most számokra és határidőkre van szükség

– olvasható a közleményben.

A petíció emlékeztetett, hogy a Tisza Párt a kampányban az alapellátás megerősítését egészségügyi programjának egyik fontos elemévé tette. A választási vállalásból azonban most már kormányzati felelősség lett. Kiemelték, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek és Porpáczy Krisztina alapellátásért felelős államtitkárnak ráadásul nem a nulláról kell elindulnia. Ugyanis rendelkezésükre áll a már megkezdett, több mint 27 milliárd forintos fejlesztési program. A kérdés az, hogyan gyorsítják fel annak végrehajtását, és közben hogyan rendezik a fogászati alapellátás működési finanszírozását – írták.

Dúl Zoltán a petícióra adott válaszának címében úgy fogalmazott, hogy „nem száz nap alatt romlott el, és nem is száz nap alatt lesz rendben.” A közlemény elismeri, hogy a magyar alapellátás problémái nem néhány hónap alatt alakultak ki, de megjegyezték, hogy ettől a probléma megoldását nem lehet határozatlan ideig halogatni.

A petíció indítói szerint, 

ha finanszírozás nem válik fenntarthatóvá, és az eszközfejlesztés sem történik meg időben, hamarosan nem az lesz a legfontosabb kérdés, mikor érkeznek meg az új műszerek. Hanem az, hogy lesz-e elég orvos és fogorvos, aki használja őket.

Borítókép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (Fotó: Polyák Attila)

 

 

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