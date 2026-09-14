Ígéretdömpinggel indította a hetet Magyar Péter

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A kormányfő szerint 2027-ben nagyarányú családipótlék-emelés jöhet, a gyermekvédelemben pedig már novemberben megkezdődhet a béremelés. Magyar Péter ugyanakkor több kérdésben is inkább politikai jelszavakat ismételt, mintsem konkrétumokat közölt.

Gábor Márton
2026. 09. 14. 8:25
Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)
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Magyar Péter az interjúban Orbán Viktort is bírálta. Azt állította, hogy a miniszterelnök megfenyegette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) ügyészeit és rendőreit, amit példátlannak nevezett. A Tisza vezetője szerint nem egyszerűen vezetők, hanem konkrétan ügyészek és rendőrök kerültek célkeresztbe

Magyar Péter szerint „normális”, ha konfliktusok vannak a Tiszában

A beszélgetés egyik érdekesebb része a 444-en megjelent, a Tisza belső konfliktusairól szóló írásra adott reakció volt. Magyar Péter kijelentette, hogy teljes bizalma van Radnai Márkban, és szerinte még sok hasonló cikk fog megjelenni. A pártelnök szerint egy új politikai közösségben teljesen természetes, hogy konfliktusok alakulnak ki.

A kijelentés ugyanakkor önmagában nem oszlatta el a Tisza belső működésével kapcsolatos kérdéseket. Magyar Péter inkább azzal igyekezett relativizálni a problémát, hogy a konfliktusokat egy új politikai közösség természetes velejárójának nevezte.

Mint ismert, július elején a Tisza-kormány leállíttatta a közmédia hírszolgáltatását, majd pedig az alábbi üzenet jelent meg az M1 adásának helyén és a hirado.hu felületén is.  

A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk! 

Fotó: Éberling András

A választási kampányban a Tisza Párt hatalomra kerülésük esetére a hírszolgáltatás azonnali felfüggesztését ígérte, ezt követően, augusztus 20-ig megszűnt a hírszolgáltatás az M1 csatornán, és a közmédia hírfelületén a hirado.hu-n, illetve a Kossuth rádión.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

miniszterelnöktisza pártkonfliktusorbán viktorMagyar Péter

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