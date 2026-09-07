Meg is jött a Waberer's válasza Kapitány István feljelentésére

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Kötvényt bocsájtottak ki, nem támogatást kaptak, és nem is egyedi konstrukcióban – erről ír a Waberer's, miután Kapitány István megvádolta őket, és feljelentést is tett. Leírták, hogy mennyit fizetnek be a költségvetésnek, és hogy hány embernek adnak munkát.

Kreft-Horváth Márk
2026. 09. 07. 17:03
Waberers
Waberers
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– A 2026-ban bevont forrás a nyilvánosan bejelentett következő fejlesztési program finanszírozási hátterét biztosítja. Céljai között raktár- és logisztikai infrastruktúra fejlesztése, regionális akvizíciók, valamint a tehergépjármű- és autóbuszflotta cseréje és bővítése szerepel – tették hozzá. 

A Waberer’s hangsúlyozza, hogy nem egyedi MFB-s konstrukciót vettek igénybe, az MFB és más állami tulajdonú pénzügyi és beruházás ösztönzési intézmények az elmúlt években több száz magyar és nemzetközi vállalat számára biztosított visszafizetendő vagy vissza nem térítendő fejlesztési finanszírozást. 

– A Waberer’s Csoport évente 32 milliárd forintot meghaladó adó és útdíj bevételt generál a magyar költségvetésnek 6000 főt foglalkoztatva. Az említett kötvényekből megvalósuló beruházásokkal is kalkulálva futamidejük alatt, ez közel 500 milliárd forintot tesz ki a munkavállalói létszám további bővülése mellett. A Waberer’s tőzsdén jegyzett, jogkövető vállalatként valamennyi hatósági megkeresés esetén készséggel áll az illetékes szervek rendelkezésére, és minden szükséges információt átad – üzenték a magyar kormánynak a közleményük zárásaként. 

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