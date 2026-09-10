Tízmilliárdos Volán-ügy: nyolc embert gyanúsítottak meg

Szivek Norbert és Jellinek Dániel neve is előkerült
A Kontroll információi szerint
a nyomozók szeptember 10-re nyolc személyt idéztek be kihallgatásra: közöttük van Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatója, valamint Jellinek Dániel milliárdos ingatlanvállalkozó is.
A Kontroll szerint az ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés az NNI-hez, az azóta eltelt években azonban nem történt gyanúsítás. A lap úgy tudja, hogy érdemi fordulat csak most következett be.
Az NNI két hónappal ezelőtt külön nyomozócsoportot hozott létre az ügy teljes körű felderítésére. A rendőrség közlése szerint a cégvezetőkhöz köthető ingatlanokban és lakásokban házkutatásokat is tartottak. Dokumentumokat, szerződéseket és egyéb iratokat foglaltak le, valamint elektronikus eszközökről is adatokat mentettek ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!