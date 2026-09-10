Vesztegetéssel gyanúsítják az egyik leggazdagabb magyart

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A Wallis Csoport alapító elnökét egy III. kerületi beruházást érintően hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség.

Baranyai Gábor
2026. 09. 10. 18:01
Az óbudai korrupciós ügy korán túllépett a III. kerületi városházán. Fotó: Havran Zoltán
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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