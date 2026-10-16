Itt a fordulat a Volánbusz-ügyben: Jellinek Dánielt kiengedték a börtönből

Az NVVH szerint a nyomozati adatok alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át 2015 és 2018 között.