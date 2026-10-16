Az NVVH szerint a nyomozati adatok alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át 2015 és 2018 között.
Itt a fordulat a Volánbusz-ügyben: Jellinek Dánielt kiengedték a börtönből
A Budai Központi Kerületi Bíróság pénteki végzésével további három hónappal meghosszabbította a Volánbusz-ügyben gyanúsított Szivek Norbert letartóztatását, míg Jellinek Dánielét megszüntette, és ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletét rendelte el, nyomkövető eszköz viselésével.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en