Forgács István: A kormánynak nincs romapolitikája

– A Tisza-kormány szigorú, de emberközpontú drogpolitikát ígért. Mit jelentene ez a gyakorlatban egy olyan településen, ahol már jelen van a dizájner­drogok, illetve az új pszichoaktív szerek problémája?

– Nagyon rosszul közelítjük meg ezt a kérdést. A drogterjesztők elleni fellépésnek kellene az első helyen állnia. Nem azért szükséges a rendészeti fellépés, mert a fogyasztó önmagában bűncselekményt követ el vagy sem, hanem azért, mert a kábítószer előállítása, forgalmazása és eladása bűncselekmény. Ha nincs drog a Taktaközben, akkor igény sincs arra, hogy valaki pénzt szerezzen drogra. Ha viszont nincs pénzem, de drogot szeretnék, akkor pénzhez kell jutnom. Innen már további bűncselekmények következhetnek és sajnos következnek is. Ezért én nagyon szigorú drogpolitikát támogatnék, amelynek az lenne a lényege, hogy a terjesztőket szorítsuk ki ezekből a közösségekből. Az is probléma, hogy sokszor úgy beszélünk a drogprevencióról, mintha elég lenne szépen leülni a fogyasztóval, és megkérni, hogy ne drogozzon. Ez önmagában nem fog működni. A drogdílert kell kiszorítani és nem elfogadott, megtűrt normává tenni a fogyasztást.

– Ön szerint Magyarországon elsősorban rendészeti vagy szociális problémaként kell kezelni a droghelyzetet?

– Én egyértelműen rendészeti kérdésként közelíteném meg, és ehhez jön a szociális oldal. A szociális megközelítés fontos, de én hátrébb tolnám. Vegyünk egy egyszerű példát! Ha valaki előtt ott van bármilyen kábítószer, az csakis úgy kerülhetett oda, hogy azt előállították, forgalmazták és eladták. Vagyis mire a fogyasztóhoz eljut, már több bűncselekmény is történt. Ezért számomra értelmezhetetlen az a vita, hogy a fogyasztó önmagában elkövet-e bűncselekményt. Mire elé kerül a kábítószer, már egy illegális tevékenység folyományaként került oda. Azt is látni kell, hogy a drog a roma közösségekben sok esetben az amúgy is nagyon kevés rendelkezésre álló erőforrást szívja el. A pénzt, a munkához, tanuláshoz szükséges motivációt és képességeket. Ha valakinek az utolsó kétezer forintját egy drogdíler viszi el, azzal nem segítünk rajta, ha azt mondjuk, hogy szegény, nehéz az élete, nem volt más választása. Mindig van választása. Pontos adatok nincsenek, de azt gondolom, hogy ma Magyarországon akár 50–100 ezer olyan aktív fogyasztó is lehet, aki olcsó dizájnerdroggal él napról napra, elsősorban a roma közösségekben. Ha pedig valóban több tízezer emberről van szó, akkor hiába dolgozunk ki roma felzárkózási programokat, ha ezeket az embereket közben felfalja a kábítószer.