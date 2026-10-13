Hadházynál kiverte a biztosítékot, hogy az Orbán-kormány egykori minisztere sportklubban kapott vezetői pozíciót

„Talán ezt hálálja meg most a mentorált a sportegyesületi kinevezéssel a mentorának” – vetette fel Hadházy.

Egykori minisztertársát a kormány után a Honvéd élén is Benkő váltotta

A Telex megkereste a Budapest Honvéd Sportegyesületet is. Gergely István ügyvezető elnök a lapnak elmondta, hogy Benkőt a múlt héten választották meg, miután Simicskó István júniusi távozásával megüresedett az elnöki tisztség. Simicskó egyébként honvédelmi miniszterként is Benkő elődje volt, 2018-ig töltötte be a pozíciót Orbán Viktor kormányában.

Gergely szerint a Honvéd és a honvédelmi tárca között évtizedek óta szoros az együttműködés, ezért az egyesület vezetőinek személyéről rendszeresen egyeztetnek a minisztériummal. Azt hangoztatta, hogy ez szerinte politikától független folyamat, Benkőt pedig jó vezérkari főnöknek és tisztességes miniszternek nevezte.