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Hadházynál kiverte a biztosítékot, hogy az Orbán-kormány egykori minisztere sportklubban kapott vezetői pozíciót

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Nagy lendülettel hirdetett politikamentesítést a sportéletben a Tisza-kormány, ám még életbe sem léptek az új szabályok, máris egy korábbi fideszes miniszter került az egyik legismertebb sportegyesület élére. A Budapesti Honvéd új elnöke ugyanis Benkő Tibor, az Orbán-kormány egykori honvédelmi minisztere lett, akinek megválasztását Hadházy Ákos szerint éppen korábbi beosztottja, a jelenlegi honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz szorgalmazhatta. A történet különös pikantériája, hogy néhány éve még Benkő egyengette Ruszin-Szendi karrierjét.

Kárpáti András
2026. 10. 13. 11:10
Fotó: Polyák Attila

„Talán ezt hálálja meg most a mentorált a sportegyesületi kinevezéssel a mentorának” – vetette fel Hadházy.

Egykori minisztertársát a kormány után a Honvéd élén is Benkő váltotta

A Telex megkereste a Budapest Honvéd Sportegyesületet is. Gergely István ügyvezető elnök a lapnak elmondta, hogy Benkőt a múlt héten választották meg, miután Simicskó István júniusi távozásával megüresedett az elnöki tisztség. Simicskó egyébként honvédelmi miniszterként is Benkő elődje volt, 2018-ig töltötte be a pozíciót Orbán Viktor kormányában. 

Gergely szerint a Honvéd és a honvédelmi tárca között évtizedek óta szoros az együttműködés, ezért az egyesület vezetőinek személyéről rendszeresen egyeztetnek a minisztériummal. Azt hangoztatta, hogy ez szerinte politikától független folyamat, Benkőt pedig jó vezérkari főnöknek és tisztességes miniszternek nevezte.

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Az új kata többet árthat, mint amennyit használ

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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