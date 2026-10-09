Hiába kért segítséget Orbán Anitától, csúnyán lerázták Berettyóújfalu polgármesterét
Hiába kért segítséget a berettyóújfalui születésű Orbán Anitától Muraközi István, a település polgármestere egy szállodaberuházással kapcsolatban, a Külügyminisztérium csúnyán elhajtotta őt. A polgármester kifogásolta, hogy a külügy neki írt levelében egyszer sem sikerült helyesen leírni a város nevét.
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