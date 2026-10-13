Jogerőssé vált a Hankó Balázs letartóztatásáról szóló végzés
Jogerőssé vált a Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatásáról szóló bírósági végzés, miután a Kecskeméti Törvényszék elutasította a politikus és védője fellebbezését. A döntés értelmében Hankó továbbra is letartóztatásban marad, ugyanakkor a bíróság most nem hosszabbította meg a kényszerintézkedés időtartamát, csupán véglegessé tette a korábbi, harminc napra szóló határozatot.
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