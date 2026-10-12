Dönthetnek Kaprinyák Tibor sorsáról, Magyar Péter napirendre tűzte a luxusvadászatok ügyét

A természetvédelemért felelős bizottság alelnöke lett

A történet politikai jelentőségét növeli, hogy Kaprinyák Tibor az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöki tisztségét tölti be. Vagyis olyan parlamenti testület munkájában vállal vezető szerepet, amelynek feladatköre a környezetvédelemhez és a természeti értékek megóvásához kapcsolódik.

Lapunk korábban már felhívta a figyelmet a politikus vadászataira és bizottsági megbízatására. Mint ismert, Kaprinyák a választáson pártlistáról jutott be az Országgyűlésbe.

Kaprinyák tevékenysége kapcsán megszólalt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is. Ő hosszúra nyúlt magyarázkodása jelentős részében nem Kaprinyákról, hanem a saját, állatokhoz fűződő viszonyáról írt. Hosszan igyekezett elhatárolni saját tárcáját is a vadászattól. Állítása szerint már az Élő Környezetért Felelős Minisztérium feladatkörének kialakításakor külön ügyelt arra, hogy a vadászat ne tartozzon hozzájuk. Azt is közölte, hogy Kaprinyák semmilyen tisztséget nem tölt be a minisztériumban, és feladatot sem lát el ott. Majd kijelentette, a parlamenti bizottságok összetételéről a pártok frakciói döntenek, ezért neki nem volt beleszólása abba, hogy a Tisza kit delegál a testületbe.