Dönthetnek Kaprinyák Tibor sorsáról, Magyar Péter napirendre tűzte a luxusvadászatok ügyét

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A Tisza Párt parlamenti frakciója és a párt vezetése is megvitatja Kaprinyák Tibor ügyét, akiről korábban afrikai nagyvadak elejtése után készült fényképek kerültek nyilvánosságra. A képviselő az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöke.

Gábor Márton
2026. 10. 12. 11:53
Fotó: Haon

A természetvédelemért felelős bizottság alelnöke lett

A történet politikai jelentőségét növeli, hogy Kaprinyák Tibor az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöki tisztségét tölti be. Vagyis olyan parlamenti testület munkájában vállal vezető szerepet, amelynek feladatköre a környezetvédelemhez és a természeti értékek megóvásához kapcsolódik.

Lapunk korábban már felhívta a figyelmet a politikus vadászataira és bizottsági megbízatására. Mint ismert, Kaprinyák a választáson pártlistáról jutott be az Országgyűlésbe.

Kaprinyák tevékenysége kapcsán megszólalt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is. Ő hosszúra nyúlt magyarázkodása jelentős részében nem Kaprinyákról, hanem a saját, állatokhoz fűződő viszonyáról írt. Hosszan igyekezett elhatárolni saját tárcáját is a vadászattól. Állítása szerint már az Élő Környezetért Felelős Minisztérium feladatkörének kialakításakor külön ügyelt arra, hogy a vadászat ne tartozzon hozzájuk. Azt is közölte, hogy Kaprinyák semmilyen tisztséget nem tölt be a minisztériumban, és feladatot sem lát el ott. Majd kijelentette, a parlamenti bizottságok összetételéről a pártok frakciói döntenek, ezért neki nem volt beleszólása abba, hogy a Tisza kit delegál a testületbe.

Borítókép: Kaprinyák Tibor (Forrás: Haon)

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