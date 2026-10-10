Kiengedik a börtönből Jeszenszky Géza támadóját
Megszünteti a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki tavaly kalapáccsal támadt Jeszenszky Gézára és feleségére. A volt külügyminiszter most attól fél, G. Ferenc újból megtámadja őket.
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