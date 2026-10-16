Közös imádságot tartottak a letartóztatott volt kormánytagokért
A KDNP kezdeményezésére közös imádságot tartottak péntek délután Budapesten a párt által politikai foglyoknak tekintett, letartóztatásban lévő korábbi kormányzati szereplőkért. A Belvárosi plébániatemplomban rendezett imaórán Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika családtagjai is megszólaltak, Rétvári Bence frakcióvezető pedig a Seszták család üzenetét tolmácsolta. A résztvevők az érintettek szabadulásáért és családjaikért könyörögtek.
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