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Lejárt a türelmi idő: rendőröket követelnek a belvárosi civilek a kormánytól

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Állandó rendőri jelenlétet, éjszakai gyalogos járőrözést és legalább ötszáz fős létszámbővítést követelnek a belvárosi rendőrkapitányságokon azok a józsefvárosi civilek, akik szerdán demonstrációt tartanak a Horváth Mihály téren. Petíciójukat a Belügyminisztériumhoz juttatják el.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 13. 15:07
II. János Pál pápa tér Fotó: Olvasói felvétel

Azonnali intézkedéseket sürgetnek

A szervezők hangsúlyozzák: a szociális és gyermekvédelmi problémák kezelése mellett az akut közbiztonsági helyzet rendezéséhez rendészeti eszközökre is szükség van. „Egy összetett szociális és közbiztonsági válsághelyzet esetén sem lehet kizárólag a kiváltó okok megszüntetésére koncentrálni” – fogalmaznak a felhívásban. Hozzáteszik: a lakosságtól csak akkor várható empátia, ha személyes és vagyoni biztonságát nem fenyegeti közvetlen veszély.

A szerdai demonstráció a tervek alapján 18.30-ig tart. A szervezők a rendezvény után eljuttatják a petíciójukat a Belügyminisztériumhoz.

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