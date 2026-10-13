Lejárt a türelmi idő: rendőröket követelnek a belvárosi civilek a kormánytól

Azonnali intézkedéseket sürgetnek

A szervezők hangsúlyozzák: a szociális és gyermekvédelmi problémák kezelése mellett az akut közbiztonsági helyzet rendezéséhez rendészeti eszközökre is szükség van. „Egy összetett szociális és közbiztonsági válsághelyzet esetén sem lehet kizárólag a kiváltó okok megszüntetésére koncentrálni” – fogalmaznak a felhívásban. Hozzáteszik: a lakosságtól csak akkor várható empátia, ha személyes és vagyoni biztonságát nem fenyegeti közvetlen veszély.

A szerdai demonstráció a tervek alapján 18.30-ig tart. A szervezők a rendezvény után eljuttatják a petíciójukat a Belügyminisztériumhoz.