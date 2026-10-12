Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt
Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő az ugytudjuk.hu oldalnak erősítette meg döntését.
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