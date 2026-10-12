Ezt lehet tudni az új ÁVH elnökhelyettes-jelöltjeiről

Eredménytelenek voltak a korábbi pályázatok

Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke a jelöltek bejelentésekor közölte, az elmúlt héten számos pályázót hallgattak meg, és a legalkalmasabbnak ítélt, felkészült szakembereket választották ki. A meghallgatásokon civil szervezetek szakértői is közreműködtek; a bizottsági elnök tájékoztatása alapján a javasolt személyeket a részt vevő szervezetek többsége támogatta.

Amint lapunk is beszámolt, az Országgyűlés augusztus 28-án Unger Annát választotta az NVVH elnökének, (a tiszás többség nem kis felháborodására, akik a transparency-s Ligeti Miklós kinevezését várták) Tasnády Katalint pedig nyomozati elnökhelyettesnek. Hatéves megbízatásuk szeptember 1-jén kezdődött.