Borítókép: Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke és Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Megvannak az új ÁVH elnökhelyettes-jelöltjei, kedden dönthet is a parlament
Három új elnökhelyettes megválasztására tesz javaslatot az Országgyűlésnek az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság. A szeptember elején felállt Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal jelenleg mindössze egy elnökhelyettessel működik.
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