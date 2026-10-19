Magyar Péter üzlettársa a kormányzati missziók közelében is feltűnt

Félmilliárd felett az árbevétel

A Stratilex Consulting Group Zrt. az üzletviteli és egyéb üzletvezetési tanácsadás területén tevékenykedik. A Tűzfalcsoport összesítése szerint a társaság az elmúlt öt esztendőben összességében több mint félmilliárd forintos árbevételt ért el.

A vállalkozás tehát az LLM Tanácsadó Kft.-hez hasonlóan ugyanazon üzleti tanácsadói szegmensben van jelen, azonban jóval nagyobb volumenben működik. A társaság neve pedig nemcsak az üzleti eredményei miatt vált ismertté: a csádi misszióval összefüggésben a Hungary Helps szerepvállalása kapcsán is előkerült. Mindez azért is érdekes, mert a csádi szerepvállalás a magyar külpolitika egyik kiemelt afrikai kezdeményezése volt. A kormány a biztonságpolitikai és migrációs szempontok mellett humanitárius és gazdasági együttműködés kialakítását is célként jelölte meg.