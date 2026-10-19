Magyar Péter üzlettársa a kormányzati missziók közelében is feltűnt

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Császár Dániel Gergely neve nemcsak a Magyar Péterhez köthető LLM Tanácsadó Kft. kapcsán került elő: a Tűzfalcsoport szerint a vállalkozó másik cége, a Stratilex Consulting Group Zrt. is kapcsolatba került a magyar kormány korábbi csádi missziójával. A társaság az elmúlt öt évben több mint félmilliárd forintos árbevételt ért el az üzletviteli tanácsadás piacán.

Gábor Márton
2026. 10. 19. 11:13
Titkolóznak Magyar Péterék. Fotó: Ladóczki Balázs

Félmilliárd felett az árbevétel

A Stratilex Consulting Group Zrt. az üzletviteli és egyéb üzletvezetési tanácsadás területén tevékenykedik. A Tűzfalcsoport összesítése szerint a társaság az elmúlt öt esztendőben összességében több mint félmilliárd forintos árbevételt ért el.

A vállalkozás tehát az LLM Tanácsadó Kft.-hez hasonlóan ugyanazon üzleti tanácsadói szegmensben van jelen, azonban jóval nagyobb volumenben működik. A társaság neve pedig nemcsak az üzleti eredményei miatt vált ismertté: a csádi misszióval összefüggésben a Hungary Helps szerepvállalása kapcsán is előkerült. Mindez azért is érdekes, mert a csádi szerepvállalás a magyar külpolitika egyik kiemelt afrikai kezdeményezése volt. A kormány a biztonságpolitikai és migrációs szempontok mellett humanitárius és gazdasági együttműködés kialakítását is célként jelölte meg.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Radnai Márk kormánybiztos (Fotó: Ladóczki Balázs)

tűzfalcsoportcsászár dániel gergelyhungary helps ügynökségMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
idezojelekdrag queen

Gender és fölszabadulás

Pilhál Tamás avatarja

Néhány perccel a keddi, történelmi genderszavazás után – micsoda varázslat! – több milliárd eurónyi pénz „szabadult föl” Brüsszelben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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