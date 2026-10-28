„Nem erre szavaztunk!” – Saját támogatóinak is elegük lett Magyar Péter lakáspolitikai kapkodásából

„Három agyvérzést meg két szívinfarktust hordtam ki”

A hirtelen bejelentés az ingatlanszakmában is felfordulást okozott – legalábbis erről számolt be egy hozzászóló, aki az aznapi munkáját „embertelennek, őrültnek és kaotikusnak” nevezte. Adrienn szerint a Facebook-bejegyzések alapján kapkodtak a vevők, az eladók és az ingatlanközvetítők egyaránt. Ideges ügyfelekkel, síró emberekkel találkozott, miközben megpróbálták követni a gyorsan változó helyzetet. „Emberi sorsokról született döntés” – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a kezdeményezéssel egyetért, de annak végrehajtását sokkal átgondoltabban kellett volna megszervezni. „Mert ingatlanok, és ezzel együtt az emberi sorsok terén nem minden fekete és fehér. Főleg nem »3 órán belül«” – írta.

Erika ironikusabb hangot ütött meg. „Örülök az átgondoltabb döntésnek, de ma kihordtam 3 agyvérzést meg 2 szívinfarktust, és azt gondolom, nem vagyok/voltam vele egyedül” – üzente Magyar Péternek. Anita arról számolt be, hogy korábban maga is jogosult volt a kedvezményes hitelre, az új határidő miatt azonban eleshet a lehetőségtől. „Januárról volt szó, és nem arról, hogy egyik napról a másikra kivezetitek” – háborgott, hozzátéve, hogy kis fizetésből a megváltozott feltételek mellett már nem tudja megoldani a lakásvásárlást.

Előd szintén a kiszámíthatatlanságot kifogásolta: szerinte legalább az év végéig várni kellett volna egy ilyen, sokakat érintő döntéssel.

Három százalék helyett öt – ennek kellene örülni?

A kommentelők egy része nemcsak a határidők miatt elégedetlen, hanem magát a kedvezményes konstrukció megszüntetését is nehezményezi. „Most itt pontosan minek is kell megint örülni? Hogy 3 százalék helyett 5 százalék lett a kamat?” – kérdezte Csaba. Gábor pedig a korábbi kormány intézkedéseit állította szembe a Tisza jelenlegi döntéseivel.