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„Nem erre szavaztunk!” – Saját támogatóinak is elegük lett Magyar Péter lakáspolitikai kapkodásából

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Felháborodott kommentek árasztották el Magyar Péter Facebook-oldalát az Otthon Start kivezetése körüli zűrzavar miatt. A Tisza ugyan néhány napos haladékot adott a folyamatban lévő lakásvásárlások lezárására, ám ezzel sem sikerült lecsillapítania a kedélyeket. Többen a jogbiztonságot kérik számon, mások a kedvezményes hitel elvesztése miatt kerültek nehéz helyzetbe. A hozzászólók között olyanok is akadnak, akik saját bevallásuk szerint a Tiszára szavaztak, most azonban csalódtak.

Kárpáti András
2026. 10. 28. 15:36
„Nem erre szavaztunk!” – Saját támogatóinak is elegük lett Magyar Péter lakáspolitikai kapkodásából
Magyar Péter új bejelentésére dühösen reagáltak a kommentelők. Fotó: Hatlaczki Balázs

„Három agyvérzést meg két szívinfarktust hordtam ki”

A hirtelen bejelentés az ingatlanszakmában is felfordulást okozott – legalábbis erről számolt be egy hozzászóló, aki az aznapi munkáját „embertelennek, őrültnek és kaotikusnak” nevezte. Adrienn szerint a Facebook-bejegyzések alapján kapkodtak a vevők, az eladók és az ingatlanközvetítők egyaránt. Ideges ügyfelekkel, síró emberekkel találkozott, miközben megpróbálták követni a gyorsan változó helyzetet. „Emberi sorsokról született döntés” – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a kezdeményezéssel egyetért, de annak végrehajtását sokkal átgondoltabban kellett volna megszervezni. „Mert ingatlanok, és ezzel együtt az emberi sorsok terén nem minden fekete és fehér. Főleg nem »3 órán belül«” – írta.

 

Erika ironikusabb hangot ütött meg. „Örülök az átgondoltabb döntésnek, de ma kihordtam 3 agyvérzést meg 2 szívinfarktust, és azt gondolom, nem vagyok/voltam vele egyedül” – üzente Magyar Péternek. Anita arról számolt be, hogy korábban maga is jogosult volt a kedvezményes hitelre, az új határidő miatt azonban eleshet a lehetőségtől. „Januárról volt szó, és nem arról, hogy egyik napról a másikra kivezetitek” – háborgott, hozzátéve, hogy kis fizetésből a megváltozott feltételek mellett már nem tudja megoldani a lakásvásárlást.

 

Előd szintén a kiszámíthatatlanságot kifogásolta: szerinte legalább az év végéig várni kellett volna egy ilyen, sokakat érintő döntéssel.

 

Három százalék helyett öt – ennek kellene örülni?

A kommentelők egy része nemcsak a határidők miatt elégedetlen, hanem magát a kedvezményes konstrukció megszüntetését is nehezményezi. „Most itt pontosan minek is kell megint örülni? Hogy 3 százalék helyett 5 százalék lett a kamat?” – kérdezte Csaba. Gábor pedig a korábbi kormány intézkedéseit állította szembe a Tisza jelenlegi döntéseivel.

 

„Ha most senki nem lop, akkor több pénznek kellene lennie… miért nem tarthatók a fent felsoroltak?” – tette fel a kérdést, miután felidézte az üzemanyagárak korábbi védelmét, az árstopokat és a háromszázalékos lakáshitelt.

 

Mások ugyanakkor magának az Otthon Startnak a társadalmi igazságosságát kérdőjelezték meg. Anikó szerint a családtámogatások terheit végső soron valamennyi adófizető viseli, és azt sérelmezte, hogy a gyermektelenek hátrányban érezhetik magukat. Tamás pedig azt állította, hogy a korábbi konstrukció a tehetősebbeknek is jelentős előnyöket biztosított.

 

Mint megírtuk, az Otthon Start kivezetése és az új Wekerle Plusz program bevezetése már korábban is éles bírálatokat váltott ki. Panyi Miklós fideszes politikus szerint az átalakítás vesztesei lehetnek többek között a használt lakást vásárlók, a kisebb keresetű és vidéki fiatalok, a 44 év felettiek, valamint a gyermekvállalást tervező családok. Az ellenzéki képviselő úgy véli, hogy a korábbi, kedvezőbb feltételeket biztosító konstrukció helyett jóval szűkebb kör számára elérhető támogatási rendszer jön létre. A mostani kommentáradatból pedig az látszik, hogy nemcsak az új feltételek, hanem a kivezetés körüli kapkodás is komoly elégedetlenséget szült.

 

otthon startkormánydöntésMagyar PéterSzóljon hozzá!

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