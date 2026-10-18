Orbán Viktor beszédével zárul a DPK első országos tábora Lakiteleken

Közélet, kultúra és közösségépítés

A szombati nap programja is széles tematikát ölelt fel. Szó esett többek között a jobboldali média jövőjéről, a fiatal patrióták közéleti szerepvállalásáról, a nemzeti digitális stratégiáról, a magyar kulturális élet kihívásairól, a Tisza egészségpolitikájáról, valamint a nemzeti oldalon zajló generációváltásról. A meghívottak között van többek között Schmidt Mária, Bóka János, Bayer Zsolt, Deutsch Tamás, Rákay Philip és Takács Péter is. Bóka Jánosnak, a Fidesz frakcióvezetőjének előadásáról itt; Schmidt Máriáéról pedig itt számoltunk be.