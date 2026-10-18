Orbán Viktor beszédével zárul a DPK első országos tábora Lakiteleken

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A miniszterelnök vasárnap a Digitális Polgári Körök első országos táborának résztvevői előtt mond beszédet Lakiteleken. A kétnapos rendezvény második napján a közösség jövője, a jobboldal előtt álló kihívások, valamint a nemzeti oldal politikai és kulturális kérdései kerülnek középpontba.

Gábor Márton
2026. 10. 18. 5:00
Forrás: FIDESZ

Közélet, kultúra és közösségépítés

A szombati nap programja is széles tematikát ölelt fel. Szó esett többek között a jobboldali média jövőjéről, a fiatal patrióták közéleti szerepvállalásáról, a nemzeti digitális stratégiáról, a magyar kulturális élet kihívásairól, a Tisza egészségpolitikájáról, valamint a nemzeti oldalon zajló generációváltásról. A meghívottak között van többek között Schmidt Mária, Bóka János, Bayer Zsolt, Deutsch Tamás, Rákay Philip és Takács Péter is. Bóka Jánosnak, a Fidesz frakcióvezetőjének előadásáról itt; Schmidt Máriáéról pedig itt számoltunk be. 

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Fidesz)

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Néző László
idezojelekmocskos paraszt

„Mocskos paraszt”

Néző László avatarja

Ma is az egyik legnagyobb sértés, ha valakit büdös vagy mocskos parasztnak neveznek. Nyilván tudja ezt az a tiszás képviselőnő is, aki mocskos parasztozta az ellenzéket az ország házában.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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