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Schmidt Mária: A bosszú politikája előbb-utóbb mindenkire visszaüt

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Éles kritikát fogalmazott meg a Tisza politikájáról és a politikai ellenfelekkel szembeni eljárásokról Schmidt Mária a Digitális Polgári Körök lakiteleki táborában. A történész szerint a feljelentések és a politikai leszámolások légköre méltatlan Magyarországhoz, és figyelmeztetett: aki ma másokat próbál ellehetetleníteni, könnyen maga is hasonló helyzetben találhatja magát. A Terror Háza korábbi főigazgatója saját menesztésének körülményeiről is beszélt.

Gábor Márton
2026. 10. 17. 17:48
Fotó: Gábor Zoltán

„Bosszúból nem lehet jól lakni”

Schmidt Mária szerint a következő időszak egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a Tisza a választási ígéreteiből mit tud ténylegesen megvalósítani.

Lakitelek DPK
Fotó: Gábor Zoltán

A történész arra hívta fel a figyelmet, hogy politikai kampányban könnyű támogatásokat, béremeléseket vagy gyors változásokat ígérni, a kormányzás azonban már egészen más feladat. Szerinte az egészségügy helyzete különösen jó példája annak, hogy az ígéretek és a kormányzati teljesítmény között mekkora különbség lehet. Úgy fogalmazott: 

most már nem az ígéreteknek, hanem a teljesítésnek kellene következnie.

Schmidt Mária szerint ezzel párhuzamosan olyan intézkedések is megjelentek, amelyek az emberek számára többletterheket jelenthetnek.

„Szégyellje magát mindenki, aki ebben részt vesz”

A történész különösen keményen fogalmazott a politikai feljelentések miatt. Szerinte elfogadhatatlan, hogy Magyarországon olyan közéleti légkör alakuljon ki, amelyben a politikai konfliktusok rendezésének egyik legfontosabb eszközévé a feljelentés válik.

A Szovjetunió egykori gyakorlatát idézve arról beszélt, hogy ott meghatározott kvóták alapján működött a megtorlás, és szerinte ma is veszélyes folyamat, ha a politikai oldalak között verseny alakul ki abban, ki hány feljelentést tesz.

Schmidt Mária szerint ez méltatlan a magyar társadalomhoz.

A politikai ellenfelekkel szembeni fellépés szerinte nem történhet a jogállami garanciák és az emberi méltóság figyelmen kívül hagyásával. Arra is figyelmeztetett, hogy senki sem gondolhatja: a hatalom birtokában örökké biztonságban van. A mostani döntéshozók egyszer maguk is ellenzékbe kerülhetnek – hangsúlyozta –, és akkor könnyen megfordulhat a helyzet.

Európa gyengülése Magyarországot is érinti

A lakiteleki beszélgetésen Schmidt Mária Európa gazdasági helyzetét is értékelte. Szerinte a kontinens egyre több olyan problémával szembesül, amelyeket az elmúlt évek politikai döntései tovább súlyosbítottak. Németország szerinte már nem képes ugyanazt a gazdasági húzóerőt biztosítani Európának, mint korábban, miközben Franciaországban gazdasági és politikai nehézségek egyszerre jelentkeznek.

Lakitelek DPK
Fotó: Gábor Zoltán

A történész az energiát különösen fontos kérdésnek nevezte. Úgy látja, az atomenergia visszaszorítása és a fosszilis energia újbóli előtérbe kerülése egyszerre vet fel gazdasági, környezetvédelmi és biztonsági problémákat.

Schmidt Mária szerint ebben a helyzetben Magyarországnak minden eddiginél határozottabban kell képviselnie saját érdekeit.

A történész végül arra figyelmeztetett: a politikai táboroknak nem szabad hagyniuk, hogy a folyamatos konfliktusok és a politikai indulatok elfeledtessék velük azt, milyen eredményeket értek el az elmúlt másfél évtizedben. Szerinte a közéleti vitákban lehet és kell is keményen ütközni, de a bosszú politikája hosszú távon mindenkinek árt.

Szégyellje magát mindenki, aki ebben részt vesz

 – mondta a politikai leszámolásokkal kapcsolatban.

Bóka Jánosnak, a Fidesz frakcióvezetőjének a DPK-találkozón mondott beszédéről itt számoltunk be.

Borítókép: Schmidt Mária a DPK táborban (Fotó: Gábor Zoltán)

tisza pártorbán viktorschmidt máriaeurópaMagyar PéterSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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