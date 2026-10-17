Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Orbán Viktor titkársága: rágalom, hogy közpénzből finanszírozták Koncz Zsófia kampányrendezvényeit
Rágalomnak nevezte Orbán Viktor volt kormányfő titkársága Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter állítását, amely szerint közpénzből finanszírozták Koncz Zsófia volt családügyi államtitkár választási rendezvényeit. A Fidesz szerint a tárcavezető valótlan állításokat terjeszt, miközben inkább a családpolitikai programok folytatásával kellene foglalkoznia.
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