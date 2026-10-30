Rejtélyes prágai út: mélyen hallgatnak a minisztériumok az utazás körülményeiről
Titkolózik a Tisza-kormány a rejtélyes prágai kormányközi csúcstalálkozó logisztikai és pénzügyi hátteréről. Az érintett minisztériumok nem hajlandók válaszolni a Magyar Nemzet kérdéseire.
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