Két hét késéssel nyitják meg az ügynökaktákat – Magyar Péter újabb ígéretet tett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

November 4-én megkezdődik a kommunista diktatúra ügynökaktáinak nyilvánosságra hozatala – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A Tisza-kormány egyik legfontosabb választási vállalásának teljesítésére készül, az iratok közzététele azonban az eredetileg tervezettnél két héttel később kezdődik meg. Ráadásul az említett napon még nem válik hozzáférhetővé a teljes dokumentumállomány.

Kárpáti András
2026. 10. 31. 18:17
Két hét késéssel nyitják meg az ügynökaktákat – Magyar Péter újabb ígéretet tett
Magyar Péter miniszterelnök november 4-re ígérte a kommunista állambiztonság ügynökaktáinak nyilvánosságra hozatalát. Fotó: Vémi Zoltán

A nyilvánosságnak emellett adatvédelmi korlátai is vannak. A megfigyelt személyek érzékeny személyes adatait védeni kell, az iratok bizonyos részeit pedig anonimizálva teszik hozzáférhetővé.

Több mint három évtizedes vita

A kommunista állambiztonság iratainak nyilvánossága a rendszerváltás óta visszatérő politikai vita tárgya. Az elmúlt évtizedekben több törvény is született a dokumentumok kutathatóságáról, a teljes iratnyilvánosság azonban nem valósult meg.

A 2003-ban létrehozott Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában eddig is lehetőség volt az egykori megfigyelések dokumentumainak kutatására. Az érintettek például megtudhatták, milyen információkat gyűjtöttek róluk vagy családtagjaikról a kommunista titkosszolgálatok.

A mostani szabályozás ugyan a korábbinál jóval szélesebb körű hozzáférést ígér, a teljes feltárást azonban az iratanyag hiányosságai és a megsemmisült dokumentumok is nehezítik. Egyelőre az sem világos, hogy november 4-én pontosan mekkora adatállomány válik elérhetővé. 

A november 4-i bejelentés valódi súlyát így nem az ígért nevek száma, hanem a ténylegesen hozzáférhetővé váló dokumentumok mennyisége és tartalma mutatja majd meg.

 

állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáránakábtlmelléthei - barna mártonMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekDonald Tusk

Donald Tusk megmutatta, Magyar Péter jegyzetel: varsói éjszaka, magyar jövő?

Odrobina Kristóf avatarja

A Tusk-modell működésbe lépett: apu megengedte, a rendőrség elintézte.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu