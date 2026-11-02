A Facebook-kormányzás visszanyal: Lőrincz Viktóriával videóban közölte egy polgármester, hogy feljelenti
Kerepes polgármestere keresetet fog benyújtani a vidék- és településfejlesztési minisztérium ellen, erről beszélt egy hétvégi videóban. Lőrincz Viktória miniszterasszonyhoz állítása szerint a polgármester nem tud máshogy eljutni, ezért a Facebookon üzent neki. Gyuricza László szerint nem működik az ügyintézés, a káosz ellehetetleníti a törvényes működést.
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