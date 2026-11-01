Erdő Péter: Hisszük a halottakkal való találkozás nagy kegyelmét
Az esztergom-budapesti érsek az elhunyt szeretteink emlékének megőrzését hangsúlyozta mindenszentek és halottak napja alkalmából. Erdő Péter fontosnak nevezte, hogy azokra is gondoljanak, akikre már senki sem emlékezik.
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