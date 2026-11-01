Erdő Péter: Hisszük a halottakkal való találkozás nagy kegyelmét

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Az esztergom-budapesti érsek az elhunyt szeretteink emlékének megőrzését hangsúlyozta mindenszentek és halottak napja alkalmából. Erdő Péter fontosnak nevezte, hogy azokra is gondoljanak, akikre már senki sem emlékezik.

Máté Patrik
2026. 11. 01. 17:48
Erdő Péter: Hisszük a halottakkal való találkozás nagy kegyelmét
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Fotó: Havran Zoltán

 

Erdő PéterHalottak NapjamindenszentekSzóljon hozzá!

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