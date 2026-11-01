Így lökik a vonat alá Magyar Péterék a Tisza hasznos idiótáit
A pártnál próbált segítséget kérni egy aktivista, akinek rágalmazásért kell bíróság elé állnia. Magyar Péterék megszakították vele a kapcsolatot.
További Belföld híreink
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en