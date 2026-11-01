Ezért Felcsút! – Orbán Viktor keményen reagált a Puskás Akadémiát ért tiszás támadásra

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A héten több támadás is érte a Puskás Akadémiát a tao támogatások kapcsán, amelyre most közleményben reagált Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója.

Máté Patrik
2026. 11. 01. 15:55
Ezért Felcsút! – Orbán Viktor keményen reagált a Puskás Akadémiát ért tiszás támadásra
A volt miniszterelnök válaszolt a Puskás Akadémiát ért támadásokra Forrás: Facebook

Kiemelte, hogy  klubok minden támogatást megkaptak a fejlődéshez, a szakmai munkához. Ám jelezte, hogy ettől még tény marad, hogy Felcsúton az elsők között, már évekkel 2010 előtt létezett és dolgozott, épült és bővült a labdarúgó-akadémia.

A volt kormányfő szerint Felcsúton felhasznált tao forrásokból az egész nemzet gyarapodott.

Minden magyar futballszurkoló örömére igyekszünk végezni a munkánkat. Már 2006-tól működött itt az a műhely, az az utánpótlásközpont, amely Puskás Ferenc jóváhagyásával, az ő örökébe lépve aztán a magyar labdarúgás megújításának a motorja és sikeres központja lett. Tehát ezért Felcsút

– zárta írását Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

 

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