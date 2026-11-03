Hadházy: Kapitány hazudik!
Élesen bírálta Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert Hadházy Ákos, miután a tárcavezető hétfő reggel kijelentette, hogy nem készült terv a rezsicsökkentés szociális alapú átalakítására. A volt országgyűlési képviselő szerint a miniszter valószínűleg hazudott, de még súlyosabbnak tartaná, ha valóban nem foglalkoztak volna a kérdéssel.
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