Kátai-Németh Vilmos a miniszteri kabinetbe ejtőernyőztette a barátnőjét

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Barátnőjével együtt szerepelt az RTL Házon kívül című műsorában Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A tiszás politikus egy napját mutatták be a műsorban, itt derült ki, hogy barátnője vele dolgozik a minisztériumban.

Gidró Kriszta
2026. 11. 04. 16:41
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter és barátnője, Antal Klára az RTL Házon kívül című műsorában.
Forrás: képernyőmentés
kátai - németh vilmosantal klárabarátnőKomment 1

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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