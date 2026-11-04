Kátai-Németh Vilmos a miniszteri kabinetbe ejtőernyőztette a barátnőjét
Barátnőjével együtt szerepelt az RTL Házon kívül című műsorában Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A tiszás politikus egy napját mutatták be a műsorban, itt derült ki, hogy barátnője vele dolgozik a minisztériumban.
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