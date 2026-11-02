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Két ütemben hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, Magyar Péter újra személyeskedett a parlamentben

Két ütemben hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, Magyar Péter újra személyeskedett a parlamentben

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Két lépcsőben hozzák nyilvánosságra az állambiztonsági múlt dokumentumait – jelentette be Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben. A miniszterelnök közlése szerint már ezen a héten megnyílnak az első állambiztonsági nyilvántartások, a beszervezési dossziék közzétételére pedig legkésőbb 2027. február 25-ig kerül sor.

Gábor Márton
2026. 11. 02. 14:33
Két ütemben hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, Magyar Péter újra személyeskedett a parlamentben
Fotó: Hatlaczki Balázs

A felszólalásban az ellenzéki képviselőknek is jutott bírálat. Magyar Péter azt állította, hogy a parlamenti ellenzék lustának tartja a magyar embereket. Ezt egy közösségi médiában megjelent bejegyzés egyik mondatára alapozta, amelyet egy nem parlamenti képviselő tett közzé. A kormányfő így egyetlen közösségi médiás megnyilvánulásból vont le következtetéseket az ellenzéki frakciók hozzáállására vonatkozóan.

Magyar Péter a beszéde végén arról is beszélt, hogy kész konstruktív vitát folytatni az ellenzékkel, ugyanakkor kétségbe vonta, hogy a képviselők képesek lennének élni ezzel a lehetőséggel.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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