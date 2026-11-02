Két ütemben hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, Magyar Péter újra személyeskedett a parlamentben

A felszólalásban az ellenzéki képviselőknek is jutott bírálat. Magyar Péter azt állította, hogy a parlamenti ellenzék lustának tartja a magyar embereket. Ezt egy közösségi médiában megjelent bejegyzés egyik mondatára alapozta, amelyet egy nem parlamenti képviselő tett közzé. A kormányfő így egyetlen közösségi médiás megnyilvánulásból vont le következtetéseket az ellenzéki frakciók hozzáállására vonatkozóan.

Magyar Péter a beszéde végén arról is beszélt, hogy kész konstruktív vitát folytatni az ellenzékkel, ugyanakkor kétségbe vonta, hogy a képviselők képesek lennének élni ezzel a lehetőséggel.