Ukrajnába költöztetik a sárvári gyár termelésének egy részét? Megszólalt a kormány

Mit mond a kormány?

Ezután nem sokkal, október 19-én egy parlamenti kérdésre írásban adott választ a gazdasági miniszter helyettese. Porcher Áron Somerville ebben rögzítette, hogy a sárvári telephely megszüntetéséről nincs szó. „A kávéfőzőgép-gyártási tevékenység egy részének áthelyezése mellett a vállalat orvostechnikai eszközök gyártásának sárvári bevezetését is tervezi, amelyhez a későbbiekben kapacitásbővítő beruházás kapcsolódhat. Az orvostechnikai gyártás a Flextronics nemzetközi tevékenységének már most is része, a vállalat rendelkezik az új tevékenységhez kapcsolódó iparági tapasztalatokkal” – írta válaszában.

A jövőbeli beruházás részletezése sem fedhette el a kiindulópontot, a válasz elejét. Vagyis azt, hogy a kávéfőzőgép-gyártás egy részét a cég áthelyezi.

Hogy hova, mondjuk a sajtóhíreknek megfelelően Ukrajnába-e, arra a miniszterhelyettes nem tért ki, azt ugyanakkor rögzítette, hogy a kormány elsődleges célja a sárvári munkahelyek megőrzése és a telephely hosszú távú működésének elősegítése. Ennek érdekében a Nemzeti Befektetési Ügynökség továbbra is kapcsolatban áll a vállalattal és vizsgálja az együttműködési lehetőségeket – jegyezte meg a miniszterhelyettes.