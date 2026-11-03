Magyar Péter tovább fenyeget: újabb kirúgások és feljelentések jöhetnek
Feledy Botond menesztése után újabb elbocsátásokat és akár büntetőfeljelentéseket is kilátásba helyezett Magyar Péter. A miniszterelnök kedd reggeli Facebook-bejegyzésében közölte, hogy jelenleg is számos intézmény és szerződés átvilágítása zajlik, és ha másoknál is a Feledyéhez hasonló esetekre derül fény, ugyanilyen következményekkel kell számolniuk.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en