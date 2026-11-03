Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Mirkó István)
Orbán Viktor nyilvánosságra hozta, hogyan próbálta beszervezni és megfigyelni a kommunista állambiztonság
Orbán Viktor közzétette azokat az állambiztonsági dokumentumokat, amelyek a nyolcvanas években ellene és családja ellen folytatott titkosszolgálati megfigyeléseket bizonyítják. A volt miniszterelnököt sorkatonai szolgálata idején megpróbálták beszervezni, később pedig feleségét és politikai társait is folyamatosan megfigyelték.
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