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Orbán Viktor nyilvánosságra hozta, hogyan próbálta beszervezni és megfigyelni a kommunista állambiztonság

Orbán Viktor nyilvánosságra hozta, hogyan próbálta beszervezni és megfigyelni a kommunista állambiztonság

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Orbán Viktor közzétette azokat az állambiztonsági dokumentumokat, amelyek a nyolcvanas években ellene és családja ellen folytatott titkosszolgálati megfigyeléseket bizonyítják. A volt miniszterelnököt sorkatonai szolgálata idején megpróbálták beszervezni, később pedig feleségét és politikai társait is folyamatosan megfigyelték.

Gábor Márton
2026. 11. 03. 13:07
Orbán Viktor nyilvánosságra hozta, hogyan próbálta beszervezni és megfigyelni a kommunista állambiztonság
Orbán Viktor volt miniszterelnök Forrás: Mirkó István

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Mirkó István)

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A kormánypropaganda egy hazug kommunista homályos derilálását próbálja csatasorba állítani a nemzeti jobboldal és annak vezetője ellen. Szánalmas és nevetséges próbálkozás.

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